Son Dakika Haberleri: Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

26 dakika önce

Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede, System.String[]
Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda M.S., tartıştığı komşusu Ünal Okur'u 11 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olay sonrası M.S. suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından göz altına alınırken Okur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.S. il emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - SİVAS
Polis, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı
Dilencilik yapan bir engelli, polisi görünce soyundu Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:31:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]