Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
1 saat önce
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiSİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede Sivas
'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi
SİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda M.S., tartıştığı komşusu Ünal Okur'u 11 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olay sonrası M.S. suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Okur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.S. il emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Babalarının öldüğüne inanmayan çocuklar, cesedi morgdan çıkarıp acile getirdi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu