Son Dakika Haberleri: Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
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Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

1 saat önce

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiSİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi
SİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda M.S., tartıştığı komşusu Ünal Okur'u 11 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olay sonrası M.S. suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Okur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.S. il emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Polis, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
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