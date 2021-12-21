Üye Girişi
Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı

21.12.2021 11:18

Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı Sanık Gözde Aytar'ın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi Bağcılar'da altın bileziklerini yağmalamak istediği komşusunu önce tülbent ile boğan, ardından üzerine...

Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı

Sanık Gözde Aytar'ın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - Bağcılar'da altın bileziklerini yağmalamak istediği komşusunu önce tülbent ile boğan, ardından üzerine yanıcı madde dökerek canlı canlı yakıp ölmesine neden olan anaokulu öğretmeni Gözde Aytar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Aytar'ın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bağcılar'da 25 Nisan'da anaokulu öğretmeni Gözde Aytar, sık sık evine girip çıktığı komşusu Gülcemal Coşar'ın bileziklerini yağmalamak için önce onu tülbent ile boğmuştu. Ardından yaşlı kadının üzerine yanıcı madde dökerek yakan ve komşusunun hayatını kaybetmesine neden olan sanık Aytar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Nisan 2021'de Bağcılar'da meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü polis ekiplerine yangın çıkarmak suretiyle yağma suçunun işlendiğine dair ihbar geldiği ifade edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından evde yanmış şekilde bulunan Gülcemal Coşar'ın hastaneye kaldırıldığı iddianamede belirtildi. Gülcemal Coşar'ın kaldırıldığı hastanede yanık tedavisi görürken hayatını kaybettiği de iddianamede ifade edildi.

İddianamede sanık Gözde Aytar ile maktul Gülcemal Coşar'ın komşu oldukları belirtilerek, Gözde Aytar'ın zaman zaman maktulün evine girip çıktığı anlatıldı. Olay günü Aytar'ın maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak amacıyla maktulün evine girdiği ve önce tülbent ile boğmaya çalıştığı ardından kolundaki bilezikleri zorla alarak maktulün üzerine yanıcı ve yakıcı madde döktüğü de iddianamede aktarıldı. Gözde Aytar'ın komşusunu ateşe verdiği ardından bilezikler ile evi yanar halde terk ettiği ve yağmalanan bileziklerin boşluk bir alanda bulunduğu iddianamede kaydedildi. Sanık Gözde Aytar'ın alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği iddianamede aktarıldı.

"Yandım ben yaktılar beni kızım"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gülcemal Coşar'ın kızı Dilek Kurt beyanında olay günü annesinin kendisini aradığını söyleyerek "Annem 'yandım ben yaktılar beni kızım' dedi. Ben de 'kim yaktı' diye sordum. Bana 'Gözde yaktı kızım polisi arayın' dedi. Ben bunun üzerine kardeşim İbrahim'i aradım. Annemin yakıldığı çok acil yanına gitmesi gerektiğini söyledim" dedi.

"Gözde bilezikleri aldı beni tülbent ile boğmaya çalıştı ve yaktı"

Maktulün oğlu İbrahim Coşar ise alınan beyanında "Ablam Dilek beni arayarak çabuk annemin yanına git dedi. Ben de annemin yanına gittim. Gittiğimde annem 'yaktılar beni yanıyorum' diye feryat ediyordu. Ben 'anne seni kim yaktı' diye sordum. Bana 'Gözde yaktı. Gözde bilezikleri aldı beni tülbent ile boğmaya çalıştı ve yaktı' dedi. Daha sonra annem hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

İddianamede sanık Gözde Aytar hakkında 'yangın çıkararak kasten öldürme', 'konuttan yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı
Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı
Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı
Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı
Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Bağcılar, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı         
11:55
Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir         
11:49
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları         
11:35
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:04:06. #1.11#
SON DAKİKA: Komşusunu altınlarını çalmak için yakan anaokulu öğretmeni hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement