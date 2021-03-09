Komşusunu av tüfeği ile yaralayan sanığa 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Kayseri'de aralarında husumetlisi olan komşusunu av tüfeği ile yaralayan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.D. Sesli ve Görüntülü Bilişi Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık M.D. duruşma salonunda hazır bulundu. Ayrıca müşteki avukatı ve sanık avukatları da duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyetine kendini savunan M.D., "Biz suçsuzuz. Bizim üzerimize geliyorlar. Aleyhimize olan hususları kabul etmiyoruz" dedi. Tutuklu sanık E.D. ise "Müşteki beni 2 kere bıçakladı. Ben sabrettim. Ben olay günü ailemi korudum. Ben normalde bir insana zarar verecek biri değilim. Pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.D. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık M.D. hakkında ise beraat kararı verdi.

Olay

4 Eylül 2019 tarihinde Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleşen olayda, E.D. aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu E.A arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olayda, E.D., annesinin üzerine kayıtlı olan av tüfeği ile komşusu E.A.'ya ateş açtı. Ağır yaralanan E.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KAYSERİ