Komşusunu Bıçaklayan Şahıs Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı
28 dakika önce
Denizli'de yaşanan bıçaklı kavgada komşusunu bıçaklayan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Denizli'de yaşanan bıçaklı kavgada komşusunu bıçaklayan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Buldan ilçesi Yenimahalle'deki bir sitede meydana gelen olayda,komşu oldukları öğrenilen S.T. ile Mehmet M. isimli şahıslar henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmış ardından S.T., Mehmet M.'yi bıçaklamıştı. Olay sonrası Mehmet M., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, Mehmet S.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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