Komşusunu Bıçaklayan Şahıs Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Denizli'de yaşanan bıçaklı kavgada komşusunu bıçaklayan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Denizli'de yaşanan bıçaklı kavgada komşusunu bıçaklayan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Buldan ilçesi Yenimahalle'deki bir sitede meydana gelen olayda,komşu oldukları öğrenilen S.T. ile Mehmet M. isimli şahıslar henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmış ardından S.T., Mehmet M.'yi bıçaklamıştı. Olay sonrası Mehmet M., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, S.T., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Öte yandan, Mehmet S.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - DENİZLİ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı

Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı