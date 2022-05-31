Komşusunu bıçaklayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Komşusunu bıçaklayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

31.05.2022 12:10
Komşusunu bıçaklayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

Beylikdüzü'ndeki bir sitede tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beylikdüzü'ndeki bir sitede tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ateş Barshan ile avukatı katıldı. Duruşmada müşteki Eyüp Soner Şentürk'ün avukatı da hazır bulundu.

Sanık Ateş Barshan, olaydan dolayı çok üzgünüm ve pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Olay sırasında müşteki Eyüp Soner Şentürk'ün üzerine gelmemesi için bıçağı elinde tuttuğunu savunan Barshan, "Öldürmek amaç ve kastı ile hareket etmedim. Yere düştükten sonra da vurmadım, olay yerinden ayrılırken de 112'ye haber verdim." dedi.

Sanık Barshan'ın avukatı ise müvekkilinin babasına karşı yapılan eylemden dolayı öfke ve kızgınlık nedeni ile birkaç saat sonra eylemi gerçekleştirdiğini, bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Müşteki Eyüp Soner Şentürk'ün avukatı da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme, sanık Barshan'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıp sanığın eylemini "haksız tahrik" altında işlediğine kanaat getirerek, cezasını 9 yıla indirdi.

Takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın cezasını 7 yıl 6 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Eyüp Soner Şentürk'ün Beylikdüzü'nde bir sitede ikamet ettiği, sanık Ateş Barshan da ailesi ile müştekinin evinin üst katında oturduğu belirtilmişti.

Olay tarihi 23 Temmuz 2021'de sanığın babası ile müşteki arasında bir kavganın olduğu, bunun sonucunda sanığın babasının yaralandığının sanık tarafından öne sürüldüğü anlatılan iddianamede, UYAP'ta bu kavgaya ilişkin bir kayda rastlanmadığı aktarılmıştı.

Kavgadan sonra sanığın sitedeki kamelyada oturduğu bir sırada müştekinin ve eşinin yürüdüğü, sanığın kamelyadan çıkarak çalıların arasından ilerleyerek, müştekinin ve eşinin karşısına çıktığı ifade edilen iddianamede, sanığın "Sen kim oluyorsun da babama vuruyorsun? Seni öldüreceğim" diyerek, elindeki bıçakla müştekinin vücuduna 7 kez sapladığı belirtilmişti.

Sanığın yere yığılan müştekiyi bıçaklamaya devam etmek istediği ancak müştekinin eşinin araya girerek engel olması nedeniyle eylemine devam edemediği aktarılan iddianamede, olayda müştekinin hayati tehlike geçirdiği bildirilmişti.

İddianamede, sanık Ateş Barshan hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Kaynak: AA

Beylikdüzü, Mahkeme, Eyüp, 112, Güncel, Son Dakika

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