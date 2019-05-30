Komşusunu çakıyla öldüren genç hakim karşısına çıktı

BAĞCILAR'da 2018 yılında apartman komşusu Tatiana Açan'ı (54) para vermediği için çakıyla öldürdüğü iddia edilen Ali Güney'in (21) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Ali Güney, Tatiana Açan'a olay günü tek bıçak darbesi vurduğunu ve pişman olduğunu söyledi.İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDIBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 21 Şubat 2018 tarihinde Bağcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Ali Güney, apartman komşusu Tatiana Açan'ı öldürmeye ve daha sonra gasp yapmaya karar verdi. Bu eylemi gerçekleştirmek için Tatiana Açan'ın eşinin ve kardeşinin evden gitmesini bekledi. Bu sırada Ali Güney evinde hazırlık yaparak sırt çantasını aldı. Sırt çantasına, parmak izi bırakmamak için eldiven ve hırkasının cebine öldürmek amacıyla çakı koydu. Öldürme eyleminde kararlı olan Ali Güney, Tatiana'nın kapısını çaldı. Tatiana da zarar vereceğine inanmadığı komşu çocuğunu içeri aldı. İçeri giren Ali Güney sesini yükselterek, "Para verir misin?" dedi. Tatiana da "Para yok, git!" dedi ve Ali Güney'i itti. Ali Güney de Tatiana'yı itti. Sendeleyerek yere düşen Tatiana Açan koltuğa düştü,Ali Güney de çakısını çıkararak Tatiana Açan'ın boyun kısmına sapladı. Ali Güney, Tatiana'nın öldüğünden emin olduktan sonra ellerini yıkadı ve yanında getirdiği plastik eldiveni takarak gasp eylemini gerçekleştirdi. Ali Güney, evden 200 ABD doları, bir miktar Türk parası, erkek kol saatleri, puro kutusu, telefon kulaklığı ve içki şişesini gasp ederek çantasına koydu. Ali Güney'in, boğuşma esnasında hırkasındaki bir düğmenin olay yerinde koptuğu ve boğuşma esnasında Ali Güney'in DNA örneklerinin maktül Tatiana Açan'ın tırnak arasında kaldı. Eldiven takarak aldığı tedbir nedeniyle olay yerinde Ali Güney'in parmak izi çalışmaları tespit edilemedi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık da Ali Güney'in "Tasarlayarak bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak için kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahla yağma" suçundan da 15 yıla kadar hapisistemiyle dava açtı."TEK BIÇAK DARBESİ VURDUM. PİŞMANIM"Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Güney ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki savunmalarını reddeden sanık Güney, "Bana hakaret ederek saldırdı. İtiş kakış yaşandı. Telefonu kafama fırlattı. Yumruk atarken elimdeki çakı onun boynuna saplandı. Uzun bir süre oturup ağladım. Eve hırsız girmiş görünümü vermek için ilgimi çeken değerli şeyleri aldım. Tek bıçak darbesi vurdum. Pişmanım" dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazarak sanık ile maktulün kullandığı telefon numaraları arasında son 4 ay içerisinde iletişim olup olmadığının sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- İstanbul