Komşusunu çakıyla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Bağcılar'da annesinin arkadaşı olan Moldova asıllı komşusunu boğazına çakı saplayarak öldüren gencin yargılanmasına başlandı.

Bağcılar'da annesinin arkadaşı olan Moldova asıllı komşusunu boğazına çakı saplayarak öldüren gencin yargılanmasına başlandı. Sanık, daha önceki ifadelerini değiştirerek, cinayeti maddi çıkar için işlemediğini söyledi.



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Güney (21), hayatını kaybeden Tatiana Açan'ın (54) eşi Kartal Açan ile tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilmesi üzerine savunma yapan sanık Ali Güney, önceki ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, "Kabul ediyorum ben yaptım. Ama iddianamedeki 'yağma' suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.



Olaydan uzun bir süre sonra yakalandığını aktaran Güney, olayın üzerinde oluşturduğu olumsuz etki nedeniyle cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Sanık Güney, "Teslim olmak için doğum günümün geçmesini bekledim. Maktulle annemin arkadaşlığı sebebiyle tanıştık. Olaydan 3-4 ay önce arkadaşlığımız vardı. Ben kız arkadaşım olduğu için onu reddettim. Ben ayrılık konusunda net bir tavırla konuştum. Mağdur rolü oynadı" dedi.



"Eve hırsız girmiş görünümü vermek için eşya aldım"



Olay günü Tatiana'nın kendisini evine çağırdığını söyleyen sanık Güney, eve gidip ayrılmak istediğini söylediğini ancak Tatiana'nın arkadaşlıklarını çevresine söylemekle tehdit ettiğini iddia etti. Bu nedenle çakısını çıkararak korkutmak istediğini söyleyen Ali Güney, "Bana 'erkekliğin bu kadar mı' dedi. Sonra telefonu bana fırlattı. Ben yumruk atarken çakı Tatyana'nın boğazına saplandı. Ben elim kanadı sandım, gözüm karardı. Sonra oturup ağladım. Eve hırsız girmiş görünümü vermek için değerli şeyleri aldım. Evde kaldığım süre boyunca başka şeyler de alabilirdim ama almadım. Bağcılar'da yaşadığım için de yanımda çakı taşıyordum. Maddi menfaat gözeterek evinden bir şey almadım. Yaşadığım olay öncesinde bir hata yaptım. Ölüm olayında bir kastım yoktur. Her şey itişme kakışma esnasında oldu. Çok pişmanım" dedi.



"Eşim kanlar içindeydi, gözümün önünden gitmiyor"



Sanığın ardından söz verilen Tatiana Açan'ın eşi Kartal Açan ise duruşmada eşiyle 20 yıldır evli olduklarını söyleyerek, sanığı tanıdığını ifade etti. Olay günü eve geldiğinde kapıyı açan kimse olmadığını, telefon aramalarına cevap verilmediğini anlatan Açan, "En sonunda çilingir çağırarak kapıyı açtık. Oturma odasına gittim, eşim kanlar içindeydi. Hiç gözümün önünden gitmiyor. Bir bağırdım tüm mahalle ayağa kalktı. Eşimi tuttum salladım, hayati belirti vermedi. Evden marka saatlerim, param alınmıştı ve yatak odası dağılmıştı" dedi.



Eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini ve mutlu olduklarını söyleyen Kartal Açan, eşinin hayatında kendisinden başka kimse olmadığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Açan, beyanı esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.



"Bu daha çocuk, ne arkadaşlığı"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Tatiana'nın görümcesi Ekaterina Boustano ise, sanığın "Tatiana ile aramızda arkadaşlık vardı" sözlerine tepki göstererek, "Ama bu çocuk zaten. Ne arkadaşlığı olabilir ki. Onun yaşında benim torunlarım var. Tatiana'nın torunu yaşındadır sanık. Tatiana ile eşi birbirini çok seviyordu" dedi.



Mahkeme, tarafların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri Kurumuna sanık ile maktul arasında varsa telefon görüşmelerinin alınması için yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.



Garsonluk yapan Ali Güney (21), iddialara göre komşusu ve annesinin arkadaşı Moldova asıllı Tatiana Açan'ı (54) 21 Şubat 2018'de para isteyerek çakıyla öldürdü. Yanında eldiven getiren Güney, Tatiana Açan'ı öldürdükten sonra evde bulunan erkek kol saatleri, telefon kulaklığı, içki şişelerini alarak evden ayrıldı. Yaşanan boğuşma esnasında hırkasından bir düğme kopan Ali Güney, polislerin cinayete ilişkin apartmanda yaşayanların sosyal medya hesaplarını incelemesi sonucu tespit edildi. Cinayeti işlediğini kabul eden Ali Güney hakkında 'tasarlayarak bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'silahla yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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