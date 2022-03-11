KOMŞUSUNU CAMİ ÇIKIŞI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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KOMŞUSUNU CAMİ ÇIKIŞI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

11.03.2022 16:22

ÇORUM'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., (25), komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü.

ÇORUM'da akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., (25), komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) cami çıkışında tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Hankozlusu köyünde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Osman G. ile komşusu Yılmaz Gökkaya kavga etti. Köylüler araya girerek tarafları ayırdı. Bir süre sonra Osman G. namaz kılıp camiden çıkan Yılmaz Gökkaya'yı tüfekle başından vurdu. Gökkaya yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. Gökkaya'nın cansız bedeni otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Osman G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çorum'da komşusu Yılmaz Gökkaya'yı cami çıkışında tüfekle vurarak öldüren ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Osman G., adliyeye sevk edildi. Şüpheli Osman G ifadesinde; komşusunun kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

KOMŞUSUNU CAMİ ÇIKIŞI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
KOMŞUSUNU CAMİ ÇIKIŞI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
KOMŞUSUNU CAMİ ÇIKIŞI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

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Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOMŞUSUNU CAMİ ÇIKIŞI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOMŞUSUNU CAMİ ÇIKIŞI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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