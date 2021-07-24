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Komşusunu darp eden Halil Sezai'den şoke eden sözler: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere! - Son Dakika

Komşusunu darp eden Halil Sezai'den şoke eden sözler: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere!

24.07.2021 21:20
Komşusunu darp eden Halil Sezai'den şoke eden sözler: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere!, System.String[]

Ünlü şarkıcı Halil Sezai yaz konserleri kapsamında sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai yaz konserleri kapsamında sahne aldı. Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Sezai konuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Konserin bir bölümünde seyirciyle dertleşen Halil Sezai komşusunu nasıl darp ettiğini anlattı.

Geçtiğimiz sene 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı şoke eden açıklamalarda bulundu: "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum" dedi.

Sezai'nin bu sözleri sosyal medya büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından  mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, "Silahla kasten yaralama, "Hakaret, "Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Mala zarar verme suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikleri göz önünde bulundurarak sanık hakkında hapis cezasının ertelenmesine takdiren yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Halil Sezai bu süreçte toplam 43 gün cezaevinde kaldı.

Komşusunu darp eden Halil Sezai'den şoke eden sözler: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere!

Halil Sezai, Mahkeme, Tuzla, Meriç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Komşusunu darp eden Halil Sezai'den şoke eden sözler: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere! - Son Dakika Magazin


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