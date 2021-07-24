Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020'de gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve şiddet uygulamıştı. Komşusunu acımasızca dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde yattı. Yaşanan olayların ardından sahneye çıkan Sezai, şaşkına çeviren açıklamalar yaptı.
Konserinde cezaevine girmesiyle ilgili konuşan Sezai, resmen pişman olmadığını ilan etti. Şarkı arasında konuşan Halil Sezai, "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere…" dedi. Konsere gelen vatandaşların bu sözlerin ardından gülerek Sezai'yi alkışlaması da pes dedirtti.
'İsyan' şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da 15 Eylül 2020'de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.
Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti.
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