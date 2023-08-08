Komşusunu dövmek için, boksör arkadaşını çağırdı

Nevşehir'de bir kişi, "gürültü" meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı üst kat komşusu Bilal Köse ve kızı Beyza Nur Köse'ye boksör arkadaşıyla birlikte saldırdı. Komşularının daha önce de kendilerine saldırmaya çalıştığını söyleyen Beyza Nur Köse, "Apartmana girdiğimizde komşumuz ve arkadaşı bir anda hem babama hem de bana saldırdılar. Babamı darp ettikten sonra beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular." dedi.

KOMŞULARINI BOKSÖR ARKADAŞIYLA BİRLİKTE DARP ETTİ

Olay merkeze bağlı Nar beldesi, Yeni Mahalle, Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan Bilal Köse'nin iddiasına göre alt komşusunun yaklaşık 2 yıldır kendilerini çok basit meselelerden sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Kendisine ve çocuklarına yapılan rahatsızlığı ispatlamak için evinin girişine güvenlik kamerası taktırdığını söyleyen Bilal K., komşusunun kamerayı da kırdığını iddia etti. Komşusu ile tartıştıktan sonra polis merkezine ifade vermeye giden Bilal Köse'nin iddiasına göre, kızı ile birlikte eve döndüklerinde komşusu ve komşusunun boksör arkadaşı tarafından apartman girişinde kendisinin ve kızının darp edildiğini iddia etti. Apartman girişinde çıkan kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"BABAMI DARP EDİP BENİ DE YERLERDE SÜRÜKLEDİLER"

Babası ile birlikte darp edildiğini söyleyen Beyza Nur Köse de yaptığı açıklamada "Babam ile birlikte polis merkezinde ifade verdikten sonra evimize dönüyorduk. Apartmana girdiğimizde komşumuz ve arkadaşı bir anda hem babama hem de bana saldırdılar. Babamı darp ettikten sonra beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak bu kişilerin hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"SANDALYELERE PATİK ÖRDÜM"

Oturdukları sandalyeden çıkan seslerden dolayı komşuları tarafından sürekli rahatsız edildiklerini söyleyen Anne Gönül Köse ise komşularını rahatsız etmemek için önce sandalyelerin ayaklarına keçe yapıştırdı. Buna rağmen komşularının şikâyeti bitmeyince çareyi sandalyelere patik örmekte buldu.

"RAMAZAN AYINDA ELLERİNDE BIÇAK İLE KAPIYA DAYANDILAR"

İki komşu arasındaki kavgaya sürekli şahit olduğunu anlatan apartman sakinlerinden Kadir İzci, "Alt komşumuz iki senedir 'gece geç saatlerde gürültü yapıyorsunuz' diye kapıya dayanıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında da ellerinde bıçak ile yine kapıya dayandılar. Kapıya tekmeyle, yumrukla, bıçakla saldırıyorlar" dedi.

"EVİN GİRİŞİNDEKİ KAMERAYI KIRMIŞLAR"

Olayın yaşandığı gün alt komşularının önce geldiklerini söyleyen İzci, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik. Apartman girişinde kız çocuğuna saldırmışlar. Evin girişindeki kamerayı kırmışlar" ifadelerini kullandı. Komşular arasında yaşanan olayı anlatan Yasin Şafak yaptığı açıklamada, "Evde yatıyordum. Bir çığlık koptu ve kavga olduğunu anladık. Babamla aşağıya indiğimizde iki kişi ablayı dövüyorlardı. Bizi ve diğer komşuları görünce bırakıp eve çıktılar" dedi.