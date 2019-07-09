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Komşusunu hastaneye götürürken trene çarptı

9 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde eli kesilen komşusunu hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil, hemzemin geçitte yük treninin vagonuna çarptı.

Komşusunu hastaneye götürürken trene çarptı, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinde eli kesilen komşusunu hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil, hemzemin geçitte yük treninin vagonuna çarptı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz, ağaç makası kullanırken eli kesilen komşusunu 80. Yıl Devlet Hastanesine götürmek için 01 AVV 89 plakalı aracıyla yola çıktı.
Otomobil, hastane yakınlarındaki hemzemin geçitte Ulukışla yönünden Mersin'e giden mazot yüklü yük treninin vagonuna çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ön kısmında hasar oluşan otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.
Otomobil çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, elinde yara olan komşu da vatandaşlar tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Sürücü Osman Yılmaz, büyük şok yaşadığını belirterek, "Komşumu hastaneye yetiştirmeye çalışıyordum. Tam hemzemin geçitten geçerken turnikeler inmeye başladı. Ben geriye dönmeyi düşündüm komşum 'Devam et geçeriz' deyince panik yaptım. Trenle çarpıştık. Neyseki ikimiz de sağız. Cana geleceğine mala gelsin. Buna da şükür." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:15 Kaynak: AA
Osman Yılmaz, Pozantı, Adana, Güncel
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