Son Dakika Haberleri: Komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava
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Komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava

6 saat önce

Kayseri'de banyosundan alt kattaki evine su sızdığı için tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava, System.String[]

Kayseri'de banyosundan alt kattaki evine su sızdığı için tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Serkan K, maktul Veysel Kuşoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, geçen celse dinlenen sanığın soruşturma ve kovuşturma dosyalarının incelemesinin devam ettiğini belirtti.

Sanık Serkan K'nin avukatı ise olayla ilgili kovuşturma aşamasının uzun süredir devam ettiğini belirterek, duruşmaya gelmeyen tanık beyanlarının önemli olacağını savundu.

Mahkeme heyeti, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık E.Ö. hakkında zorla getirilme kararı çıkararak, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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