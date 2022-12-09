Bileziklerini almak için komşunu yakarak öldüren kadına müebbet hapis

İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yıl, komşusu Gülcemal Coşar'ı (71) 8 bileziğini almak için yakarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gözde Aytar (34) müebbet hapse çarptırıldı. Duruşma sonrası maktulün oğlu İbrahim Coşar, sanığa "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa. Annem artık rahat uyuyacak" diye bağırdı.

"400 ÇOCUĞA ÖĞRETMENLİK YAPTIM"

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gözde Aytar getirildi. Öldürülen Gülcemal Coşar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son kez savunma yapan tutuklu sanık Gözde Aytar, "Ben 35 yaşındayım. Ben anaokulunda çalışıyordum, 400 çocuğa öğretmenlik yaptım. Bu eylemi ben yapmadım, suçsuzum. Doğru bir tanedir. Yalancılarla da adalet önünde hesaplaşacağız" diye konuştu.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti sanığı 'eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, takdiri indirim uyguladığı cezayı müebbet hapse çevirdi. Sanığa ayrıca nitelikli yağma suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

"BİR ÖMÜR VİCDAN AZABIYLA YAŞA"

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda Gülcemal Coşar'ın oğlu İbrahim Coşar sanığa "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa. Annem artık rahat uyuyacak" diye bağırdı.