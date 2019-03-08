Son Dakika Haberleri: Komşusunu Öldürdüğü Öne Sürülen Sanık Hakim Karşısında

Komşusunu Öldürdüğü Öne Sürülen Sanık Hakim Karşısında

22 dakika önce

Konya'da torunuyla kavga eden komşusunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Komşusunu Öldürdüğü Öne Sürülen Sanık Hakim Karşısında, System.String[]
Konya'da torunuyla kavga eden komşusunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunan 80 yaşındaki Bayram Çapuk, sanık ile öldürülen Mustafa Toprakcı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Çapuk, kavgayı karşı tarafın başlattığını iddia etti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Çapuk'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma salonundan çıkan taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olaya, polis ekipleri müdahale etti.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Ağadivanı Sokağı'nda 17 Ekim 2018'de aralarında husumet bulunan Mustafa Toprakcı (34) ve Muhammed Çapuk (22) arasında bahçe duvarı meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Torunu Muhammed'in kavga ettiğini gören Bayram Çapuk, evden çıkarak ruhsatsız tabancasıyla Toprakcı'ya ateş etmişti.

Başından ağır yaralanan Toprakcı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, emniyete götürülen Bayram Çapuk tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:01 Kaynak: AA

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