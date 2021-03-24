Komşusunu öldüren Afganistanlı sanık: Eşi ile görüşmemi istemediği için tartıştık - Son Dakika

KAYSERİ'de Afganistan uyruklu Ziya Ehsami'nin (33), Afganistanlı komşusu Tamim Mirza'yı (23) başına taşla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Ehsami, "Eşi ile görüşmemi istemiyordu. Bu yüzden tartıştık. Bana bıçak çekti, ben de kendimi savunmak amacıyla taşla vurdum" dedi.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Morkaya Sokak'ta geçen yıl 22 Ekim'de meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Ziya Ehsami, eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği komşusu Tamim Mirza ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Ehsami, eline geçirdiği taş ile Mirza'nın başına vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Ziya Ehsami, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.