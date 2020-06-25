Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; "Silah kendi kendine ateş aldı" - Son Dakika

Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; "Silah kendi kendine ateş aldı"

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla vurularak öldürülen şahıs hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı komşusunu silahla vurularak öldürülen şahıs hakim karşısına çıktı. Savunma yapan cinayet zanlısı, "Çıkarır çıkarmaz silah kendi kendine ateş aldı. Silahın ateş almasının nedeni bir gün önce atış talimi yapmamdır" diyerek kendisini savundu.

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Olay, 16 Aralık 2019 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Zembik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşı karşıya bulunan 2 apartmanda yaşayan Muharrem A. ile Savaş Çalım ve Barış Çalım kardeşler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan Muharrem A. ateş etti. Barış Çalım vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Barış Çalım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay günü gözaltına alınan Muharrem A. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı


Cinayet zanlısı Muharrem A.'nın hakkında açılan Dava Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Sanık Muharrem A. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşmada sanık ve Barış Çalım'ın yakınlarının avukatları hazır bulundu. Duruşma Muharrrem A.'nın savunmasının dinlenmesi ile başladı. Duruşmada savunma yapan sanık, Çalım'a kendisinin ateş etmediğini, cebinden çıkarttığı silahın kendiliğinden ateş aldığını iddia etti.


"Silah kendi kendine ateş aldı"


Çalım'ın ağabeyinin kendisine küfür ettiği için maktul ile aralarında husumet olduğunu söyleyen sanık Muhararrem A., "Kardeşim sabah gelerek Fatih'in beni görmek istediğini söyledi. Ben de kapının önüne çıktım. Burada Barış, ağabeyinin beni beklediğini söyleyerek koluma girdi ve beni götürmeye çalıştı. Ben bir ara kurtularak karşısına geçtim. Ancak, Barış beni götürmek için üzerine doğru gelince evde bulunan ve ruhsatsız olan tabancamı çıkarttım. Çıkarır çıkarmaz silah kendi kendine ateş aldı. Silahın ateş almasının nedeni bir gün önce atış talimi yapmamdır. Silahın atışa hazır şekilde bulunduğunu bilmiyordum. Zaten silahı da maktule yönlendirmiş değildim. Bunun sonucunda mağdur yaralanmış, ben farkında değildim. Maktul yürüyerek oradan gitti. Ben de evden mermi kutusunu aldım. Zira oraya geleceklerini bekliyordum. Bir süre sonra polis geldi ve beni yakaladı. Bu olaydan önce maktulün ağabeyi Savaş Çalım'dan 500 TL borç istedim. Ancak, o bu talebime olumsuz yanıt vererek küfür etmeye başladı. Hatta bu davranışları devam ettiği için hattımı bile değiştirdim. Olayı olduğu gibi anlattım. Savaş ile aramızda başka husumet yoktu" dedi.


Duruşma ertelendi


Sanığın savunmasının ardından taraf avukatlarının savunmaları ve tanıklar dinlendi. Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin maktule korkutmak amacı ile ateş ettiğini iddia ederek, tahliyesini talep etti. İfadelerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; 'Silah kendi kendine ateş aldı' - Son Dakika
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