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Komşusunu öldüren fitness eğitmeninin davasında mütalaa - Son Dakika

Komşusunu öldüren fitness eğitmeninin davasında mütalaa

15.12.2021 14:57
Komşusunu öldüren fitness eğitmeninin davasında mütalaa

Beşiktaş'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya cinsel saldırıda bulunup boğazını keserek öldüren sanık İbrahim Yener'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapsini talep etti.

Beşiktaş'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya cinsel saldırıda bulunup boğazını keserek öldüren sanık İbrahim Yener'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapsini talep etti. Duruşmada savunma yapan sanık, "Sizler hepiniz insan sarrafısınızdır, bir bakışla kimin ne yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Olayın kaza olduğu aşikardır" dedi.

Beşiktaş'ta 2018 yılında, 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya cinsel saldırıda bulunan ardından boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 33 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Murat Dolapcı ve Nihal Dolapcı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık İbrahim Yener ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Maktulün eşi ve kızı, sanığın en ağır cezayı almasını istedi

Duruşmada beyanda bulunan maktul Nefise Dolapcı'nın müşteki eşi Murat Dolapcı, "Kasten çağırarak, kafasına şişe vurarak içeri çekip öldürdü eşimi. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Maktulün kızı olan müşteki Nihal Dolapcı ise "İşlediği suçlar birden fazladır, canice işlenmiştir. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

Müştekilerin avukatları beyanlarında, sanığın işlediği suçların Adli Tıp Kurumu raporuyla kanıtlandığını belirterek, tutuklu sanık İbrahim Yener'in herhangi bir indirim uygulanmaksızın en ağır cezayı almasını talep etti.

Mütalaada sanığın cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü açıklandı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay anında üzerindeki elbiseleri yırtılan Nefise Dolapcı'nın sanığa direnç gösterdiği, vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darp edilip öldürüldüğü, kendisine yönelik cinsel saldırı eylemine rıza göstermediği ve bu sırada sanık tarafından alıkonulduğu aktarıldı. Dosya kapsamındaki delillerin anlatıldığı mütalaada, sanığın maktulü özgürlüğünden alıkoymak suretiyle işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek için öldürdüğü kaydedildi. Mütalaada, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Bu yüz kızartıcı suçu işlemedim"

Tutuklu sanık İbrahim Yener, mütalaaya karşı savunmasında, "Bu yüz kızartıcı suçu işlemedim. Olayın kaza olduğu aşikardır. Bana diyorlar ki 'kaçma suretiyle', ben zaten kaçmadım, kendim teslim oldum. Sizler hepiniz insan sarrafısınızdır, bir bakışla kimin ne yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum, adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise yazılı bir savunma hazırlayabilmeleri için mahkemeden süre talep ettiler.

Mahkeme, tutuklu sanığın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve sanık İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Yener'in yaşadığı binada apartman görevlisi olarak çalışan Nefise Dolapcı'yı kafasına vurup, boğazını kesmek suretiyle öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Ağırlaştırılmış Müebbet, İbrahim Yener, Beşiktaş, Fitnes, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunu öldüren fitness eğitmeninin davasında mütalaa - Son Dakika


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