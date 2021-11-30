Komşusunu öldüren öğretmene müebbet hapis cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de tartıştığı komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla öldüren coğrafya öğretmeni Mustafa Dinçer (35), tutuklu yargılandığı davada müebbet hapis ve 900 TL para cezasına çarptırıldı. Heyet, sanığın olumsuz davranışları ve pişmanlık duymamasını gerekçe göstererek, 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulamadı. Karar sonrası sanık Dinçer, "Hem dayak yiyeceğim hem de ceza yiyeceğim öyle mi? Aferin" diyerek, karara tepki gösterdi.

Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.