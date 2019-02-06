Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Zonguldak'ta 55 yaşındaki komşusu Sezai Karaca'yı öldüren Veli B., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak
'ta 55 yaşındaki komşusu Sezai Karaca'yı öldüren Veli B., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zongulak'ta ormanlık alanda cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki Sezai Karaca'nın vücudundan kurşun çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma kısa sürede cinayet zanlısını yakaladı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Veli B., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Çaycuma
Adliyesi'ne getirildi. Cinayeti itiraf eden Veli B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: İHA
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