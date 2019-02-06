Son Dakika Haberleri: Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı

Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Zonguldak'ta 55 yaşındaki komşusu Sezai Karaca'yı öldüren Veli B., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşusunu Öldüren Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Zonguldak'ta 55 yaşındaki komşusu Sezai Karaca'yı öldüren Veli B., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zongulak'ta ormanlık alanda cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulunan 55 yaşındaki Sezai Karaca'nın vücudundan kurşun çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma kısa sürede cinayet zanlısını yakaladı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Veli B., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Cinayeti itiraf eden Veli B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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