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Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika

Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi

17.11.2021 14:38
Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de komşusu Evren Karaca'yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de komşusu Evren Karaca'yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kahraman, iddianamedeki ifadesinde, ölen Karaca'nın kürekle kapısına vurduğunu, bunu tüfek sanıp ateş ettiğini belirtti.

Olay, 1 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Evren Karaca'nın oğlunun attığı top komşuları Faruk Kahraman'ın otomobiline isabet etti. Karaman çocuğa kızdı. Çocuk da durumu babası Evren Karaca'ya anlatınca iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca'yı vücudunun 4 yerinden yaraladı. Çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Faruk Kahraman ise tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİOlayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanık Kahraman hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Faruk Kahraman, "Komşumuz olan Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Ardından aramızda tartışma çıktı. Kardeşiyle evimizi bastılar. Kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim" dediği ortaya çıktı.

Mahkeme iddianamaye kabul ederken, Faruk Kahraman, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.


Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Faruk Kahraman, Kayseri, Eylül, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis istemi - Son Dakika


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