Son Dakika Haberleri: Komşusunu Öldürmekle Suçlanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Komşusunu Öldürmekle Suçlanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren Veli B., adliyeye sevk edildi.

Komşusunu Öldürmekle Suçlanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldüren Veli B., adliyeye sevk edildi.

?Olay, 28 Ocak günü Kormanlar köyünde meydana geldi. Ormanlık alandaki hayvanlarını kontrol etmek için evden çıkan Recep Karaca, akşam dönmedi. Ailesi ve köylülerin yaptığı aramalarda, gece saatlerinde Recep Karaca'nın cesedi bulundu. Yabani hayvanların saldırısına uğradığı tahmin edilen Recep Karaca'nın, yapılan otopsisinde av tüfeği ile sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, köyde araştırma yaptı. Jandarma, şüpheli olarak Recep Karaca'nın komşusu Veli B.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan keşifte Veli B., Recep Karaca'yı av tüfeği ile ateş ederek sırtından vurup, öldürdüğünü itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Veli B., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:54 Kaynak: DHA

Zonguldak, Recep Karaca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradığı Söyleyen Yeliz Yeşilmen ile Sinem Umaş Birbirine Girdi Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi

Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşusunu Öldürmekle Suçlanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]