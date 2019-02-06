Son Dakika Haberleri: Komşusunu Öldürmekle Suçlanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi(2)

Komşusunu Öldürmekle Suçlanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi(2)

1 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan garson Veli Bacak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Komşusunu Öldürmekle Suçlanan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi(2), System.String[]
TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda komşusu Recep Karaca'yı (54) av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan garson Veli Bacak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilen Bacak'ın ifadesinde Karaca ile daha önceden aralarında husumet bulunduğunu, konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, bu sırada yanında taşıdığı av tüfeğini ateşleyerek, komşusunu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: DHA

Çaycuma, Recep Karaca, Güncel
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