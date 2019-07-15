Komşusunu öldürüp, 4 yakınını yaralayan gencin tüfeği ateşlediği görüntüler çıktı (2)

BABA VE OĞLU, TUTUKLANDI

Konya'da Mehmet Çakın'ı (56) av tüfeğiyle vurup öldüren, eşi ve 2 oğlu ile bir yakınını da yaralayan M.C.Ç. (17) ile olaya karıştığı öne sürülen Yılmaz Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

