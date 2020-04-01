Komşusunu öldürüp, annesini yaraladıktan sonra dördüncü kattan atlayıp intihar etti - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Levent D. (32) öğle yemeği için geldiği evinde tartıştığı işyerinden komşusu olan Aysim Erülker'i (28) bıçaklayarak öldürürken, araya giren annesi Nilgün D.'yi (51) da ağır yaraladı. Levent D., olayın ardından dördürcü kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir binanın üst dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama işiyle uğraşan Aysim Erülker, sanayide karşı dükkan komşusu olan oto tamircisi Levent D.ile bir sorun hakkında konuşmak için evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Levent D., mutfaktan aldığı bıçağı Erülker'e saldırdı. Erülker aldığı bıçak darbeleriyle acı içinde yere yere düşerken, oğlunu engellemek için araya giren anne Nilgün D.'de de ağır yaralandı. Olayın ardından balkona çıkan Levent D., dördüncü kattan atladı.

Evden kadınların çığlıklarını duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Levent D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Erülker ve Nilgün D. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Evli ve iki çocuk annesi Erülker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Erülker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu 'na kaldırıldı.

Ağır yaralanan Nilgün D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.