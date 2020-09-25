Son dakika haber! Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Son dakika haber! Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son dakika haberleri: Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının 3 yıl sonra yakalanan katil zanlısı yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca da 14...

Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

SAMSUN - Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının 3 yıl sonra yakalanan katil zanlısı yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca da 14 yıl hapis cezasına cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı. Kayıplara karışan Fikret Cindi olaydan 3 yıl sonra 22 Ocak 2020 tarihinde Bursa'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fikret Cindi'nin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme Fikret Cindi'yi "yaşlı kadını yakarak öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, parasını almaktan "yağma" suçundan 12 yıl ve evini yakmaktan da "mala zarar verme" suçundan 2 yıl olmak üzere, ağırlaştırılmış hapis cezasının yanı sıra toplam 14 yıl da hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(MAY-SLH-NT-Y)

Son dakika haber! Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haber! Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haber! Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haber! Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağırlaştırılmış Müebbet, Samsun, Kavak, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Komşusunu parası için yakarak öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

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