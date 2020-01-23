Komşusunu tabanca ve tornavidayla öldüren sanığa 26 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komşusunu tabanca ve tornavidayla öldüren sanığa 26 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Komşusunu tabanca ve tornavidayla öldüren sanığa 26 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Konya'da tartıştığı komşusunu sokak ortasında tabanca ve tornavidayla öldüren sanık, 26 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Komşusunu tabanca ve tornavidayla öldüren sanığa 26 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Konya'da tartıştığı komşusunu sokak ortasında tabanca ve tornavidayla öldüren sanık, 26 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muammer Durgut ile taraf avukatları katıldı.

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan Durgut, komşusu Mevlüt Akbaş'ın kendisini takip ettiğini ileri sürdü.

Olay nedeniyle pişman olduğunu belirten Durgut, tartışma sırasında öldürme kastı taşımadığını iddia etti.

İddia makamının mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, mahkeme heyeti sanık Durgut'u "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay olmak üzere 26 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak'ta, 27 Ağustos 2018'de Muammer Durgut (63) ile komşusu Mevlüt Akbaş (37) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, Akbaş'a tabancayla ateş açan, yere yığılınca da tornavidayla saldıran Durgut, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Yaralanan Akbaş ise kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olaydan bir hafta sonra ölmüştü.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantinaya alındı
Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım Karantina'ya alınan Wuhan'da koronavirüsüne yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:20:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Komşusunu tabanca ve tornavidayla öldüren sanığa 26 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]