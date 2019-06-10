Son Dakika Haberleri: Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı
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Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı

3 saat önce

Adana'da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.

Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı, System.String[]
Adana'da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.

Olay, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda birbirlerine komşu olan F.K. ile C.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile F.K. komşusu olan C.C.'yi tabanca ile yaralamak istedi. Ancak F.K. yanlışlıkla kendisini kasığından vurdu. Silah sesi duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri F.K.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgisi bulunduğu söylenen 3 kişi de gözaltına alınan polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
Bahçeşehir, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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