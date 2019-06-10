Komşusunu tabancayla vurmak isterken kendisini yaraladı
3 saat önce
Adana'da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
'da husumetli olduğu komşusunu tabanca ile yaralamak isteyen bir kişi yanlışlıkla kendisini vurdu.
Olay, Seyhan
ilçesi Bahçeşehir
Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda birbirlerine komşu olan F.K. ile C.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile F.K. komşusu olan C.C.'yi tabanca ile yaralamak istedi. Ancak F.K. yanlışlıkla kendisini kasığından vurdu. Silah sesi duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri F.K.'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgisi bulunduğu söylenen 3 kişi de gözaltına alınan polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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