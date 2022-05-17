Son dakika haberi... Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş

17.05.2022 20:18
Son dakika haberi... Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Tire ilçesinde, tarla komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, zanlının jandarmadaki ilk ifadesinde, komşusunu tarlasına 'köpek ölüsü' attığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde, tarla komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, zanlının jandarmadaki ilk ifadesinde, komşusunu tarlasına 'köpek ölüsü' attığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Yuvalı (40) ile Ethem Ö., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ethem Ö., yanında bulunan av tüfeğiyle Yuvalı'ya ateş etti. Yuvalı kanlar içerisinde yere yığılırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı durumdaki Yuvalı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgay Yuvalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ethem Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şahsın jandarmadaki ilk ifadesinde, komşusu olan Yuvalı'yı tarlasına köpek ölüsü attığı için çıkan tartışmada öfkeyle tüfeğini ateşleyerek öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Son dakika haberi... Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş
Son dakika haberi... Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş

YORUMLAR
500
Komşusunu tarlasına ölü köpek attığı için öldürmüş Komşusunu tarlasına ölü köpek attığı için öldürmüş Son dakika haberleri: DAMSIZ OLDUĞU İÇİN KULÜBE GİREMEYEN ARKADAŞININ 130 LİRASINI ALIP, KAVGADA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ Son dakika haberleri: DAMSIZ OLDUĞU İÇİN KULÜBE GİREMEYEN ARKADAŞININ 130 LİRASINI ALIP, KAVGADA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Komşusunu tarlasına 'köpek leşi' attığı için öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement