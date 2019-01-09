Son Dakika Haberleri: Komşusunu Tüfekle Öldüren Zanlıya 30 Yıl Hapis Cezası

Komşusunu Tüfekle Öldüren Zanlıya 30 Yıl Hapis Cezası

21 dakika önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde traktörle çarpıp yaraladığı Hamdi Beyde'yi (77), hastaneden taburcu olduğu gün av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Akman (68), 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Komşusunu Tüfekle Öldüren Zanlıya 30 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde traktörle çarpıp yaraladığı Hamdi Beyde'yi (77), hastaneden taburcu olduğu gün av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Akman (68), 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılı Nisan ayında Kıbrıscık ilçesi Karadoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan ve aralarında daha önceden trafik kazası nedeniyle husumet bulunan Hamdi Beyde (77) ile Mehmet Akman (68) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Akman, kavganın ardından evine giderek aldığı av tüfeğiyle komşusu Hamdi Beyde'yi göğsünden vurdu. Yakınları tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Beyde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2017 yılında traktörle çarparak yaraladığı Hamdi Beyde'yi hastaneden taburcu olduğu gün öldürdükten sonra kaçan Mehmet Akman, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yaklaşık 40 günlük çalışmanın sonunda Antalya'nın Kemere ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, "kasten adam öldürme" suçlaması ile tutuklu yargılanan Mehmet Akman ile "suçluyu kayırma" ve "delilleri gizleme" suçlamalarından tutuksuz yargılanan K.G., S.E, E.B. ve S.E. ve avukatlarıyla sanıkların yakınları katıldı.

Mahkemede savunma yapmak istemediğini söyleyen sanık Mehmet Akman ve diğer tutuksuz sanıklar beraatlerini istediler.

Sanığa haksız tahrik indirimi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Akman'a, kendisine küfürler edildiği gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulayarak "kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl, cinayetten 9 ay önce gerçekleşen traktörle çarpma olayında ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezası verdi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:45 Kaynak: İHA

Bolu, Mehmet Akman, 3. Sayfa
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