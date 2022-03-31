Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

31.03.2022 08:56

Bağcılar'da komşunu ve karısını vurup ardından intihar etmişti. Onat çifti hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Onat çiftinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık bir ay önce kavga ettiği, eşi tarafından saçları koparılan kadının polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu, eşi hakkında 24 saatlik tedbir kararı aldırdığı öğrenildi.

Önceki gece Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta önceki gece saat 23.30 sıralarında Ramazan Onat, Metris Cezaevi'nde infaz koruma memuru arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır'la aracında bir araya geldi. Bir miktar alkol alan ikili arasında tartışma çıktı, Onat, arkadaşı Çakır'ı silahla vurup araçtan attı. Ardından 500 metre yakındaki evine giden Onat, bu kez evli olduğu Gülşen Onat'ı öldürdü. Ramazan Onat daha sonra başına dayadığı silahı ateşledi.

Gülşen Onat olay yerinde ölürken, Ramazan Onat ve Ahmet Çakır kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, her iki olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Karısını ve komşusunu öldürdükten sonra intihar etmişti! Korkunç olayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı

7 YAŞINDAKİ OĞULLARI DA EVDEYDİ

Onat çiftinin 7 yaşındaki oğullarının olay anında evde uyuduğu öğrenilirken, silah sesleri üzerine daireye giren komşuları korkunç olayı görmemesi için çocuğu dışarıya çıkardı. Gülşen Onat'ın cenazesi Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a giden Gülşen Onat'ın teyzesi Azime Mustaklı, "Gülşen ile Ahmet'in arasında yasak aşk olabileceği yönündeki iddialar tamamen yalan. Öyle bir şey olsaydı biz duyardık, bilirdik" diye konuştu.

Karısını ve komşusunu öldürdükten sonra intihar etmişti! Korkunç olayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı

KOCASI SAÇLARINI KOPARMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, Onat çiftinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık bir ay önce kavga ettiği, eşi tarafından saçları koparılan kadının polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu, eşi hakkında 24 saatlik tedbir kararı aldırdığı öğrenildi. Ölen Gülşen Onat'ın öğretmen olarak atanabilmek için KPSS'ye hazırlandığı ifade edildi.

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Kavgada içinde 7 bin lira olan mont çalındı! Olay kameralara böyle yansıdı Kavgada içinde 7 bin lira olan mont çalındı! Olay kameralara böyle yansıdı Önce komşusunu sokak ortasında öldürdü! Ardından evine gitti, eşini öldürdükten sonra intihar etti! Önce komşusunu sokak ortasında öldürdü! Ardından evine gitti, eşini öldürdükten sonra intihar etti!

Bağcılar, Gülşen, kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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