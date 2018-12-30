Son Dakika Haberleri: Komşusunu Yaralayan Zanlı İntihar Etti

Komşusunu Yaralayan Zanlı İntihar Etti

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, komşusunu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra nezarethanede intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen zanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Komşusunu Yaralayan Zanlı İntihar Etti, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, komşusunu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra nezarethanede intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen zanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde komşusu Erdal K. ile tartışan Turgut B, tartışmanın büyümesi üzerine evindeki av tüfeğiyle komşusuna ateş etti.

Bacağından yaralanan Erdal K, ambulansla götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlı Turgut B. ise bir süre rastgele etrafa ateş ettikten sonra polislerin ikna etmesi üzerine silahını bıraktı ve gözaltına alındı.

Kadirli Emniyet Müdürlüğünde nezarethaneye konulan Turgut B'nin burada intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Turgut B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turgut B'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:50 Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa
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