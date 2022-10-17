Son Dakika | Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son Dakika | Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

17.10.2022 13:49

Son dakika haberi... Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından çocukları önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından çocukları önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde Nazan Ç. (36), çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla Nazan Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nazan Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan 2 çocuk annesi Nazan Ç.'nin cenazesini yakınları teslim aldı. Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazan Ç.'nin cenazesi, Develi Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, talihsiz kadının ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, Mimar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Komşusu tarafından çocuklarının önünde öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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