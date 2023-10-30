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Komşusunun Anahtarını Kopyalayıp Evden 800 Bin TL Değerinde Altın Çalan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika

Komşusunun Anahtarını Kopyalayıp Evden 800 Bin TL Değerinde Altın Çalan Kadın Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 30.10.2023 16:56

Ankara'da bir çiftin evine göz kulak olması için anahtar verdiği komşusu H.Y., 3 ay boyunca evden 800 bin TL değerinde altın ve ev eşyası çaldı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek H.Y.'yi tespit etti ve gözaltına aldı. H.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra mahkemeye çıkacak.

ANKARA'da, komşusunun evlerine göz kulak olması için anahtar verdiği H.Y. isimli kadın, 3 ayda 800 bin TL değerinde altın ve ev eşyası çaldı.

Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı. Süreçte çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı. Eve taktırılan güvenlik kamerası incelendi. Hırsızlığı evde olmadıkları sırada göz kulak olması için anahtar verdikleri komşuları H.Y.'nin yaptığı ortaya çıktı. 28 Ekim'de, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polise yapılan ihbar üzerine H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y. dava kapsamında mahkemeye çıkacak.

Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun Anahtarını Kopyalayıp Evden 800 Bin TL Değerinde Altın Çalan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunun Anahtarını Kopyalayıp Evden 800 Bin TL Değerinde Altın Çalan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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