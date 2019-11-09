Son Dakika Haberleri: Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı

Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı

7 saat önce

Zonguldak'ta komşusunun aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı.

Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ta komşusunun aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Durahanlı Köyü'nde ikamet eden 33 yaşındaki Ş.Ü. evinin önüne park ettiği otomobilinin bir süre sonra yandığını fark etti. Araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın yaptığı çalışma ile aracı Ş.Ö.'nün komşusu M.A.'nın yaktığı tespit edildi. Şüpheli komşu ekipler tarafından gözaltına alındı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arkadaşı sobadaki ateşi tinerle canlandırmaya kalkınca, yüzü ve eli yandı!
Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]