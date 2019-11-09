Komşusunun aracını kundakladı, gözaltına alındı

Zonguldak'ta komşusunun aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Durahanlı Köyü'nde ikamet eden 33 yaşındaki Ş.Ü. evinin önüne park ettiği otomobilinin bir süre sonra yandığını fark etti. Araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın yaptığı çalışma ile aracı Ş.Ö.'nün komşusu M.A.'nın yaktığı tespit edildi. Şüpheli komşu ekipler tarafından gözaltına alındı. - ZONGULDAK