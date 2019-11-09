Komşusunun aracını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmanın incelemesinde aracın kundaklandığı belirlendi. Ekipler, yaptıkları araştırmada aracı Ş.Ö'nün komşusu M.A'nın yaktığını tespit etti.

Olay yerine gelen ekiplerce yangın söndürülürken, otomobilde hasar meydana geldi.

Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde komşusunun aracının kundakladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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