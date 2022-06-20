Komşusunun asansörden çıkmasını engellediği öne sürülen sanığa 5 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Komşusunun asansörden çıkmasını engellediği öne sürülen sanığa 5 yıl hapis istemi

20.06.2022 11:03

Antalya'da tartıştığı komşusunun asansörden çıkmasına engel olduğu öne sürülen kadın hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya'da tartıştığı komşusunun asansörden çıkmasına engel olduğu öne sürülen kadın hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kepez ilçesinde daha önce aidatlar konusunda yaşadıkları tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan apartman yöneticisi O.P'nin asansörden çıkmasına engel olduğu iddia edilen Ç.B. hakkında hazırlanan iddianame, 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki O.P. ifadesinde, olayın dışarıda başladığını, kendisini korumak için asansöre bindiğini belirtti.

Dışarıda sanığın babasının da bulunduğunu belirten O.P, "Bana saldırmaması için sanığın babasını tutuyorlardı ayrıca sanık asansöre tekme attı. Beni asansörden dışarıya çıkarmamak için defalarca sensöre müdahale etti. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Ç.B. ise asansöre binmek için gittiğinde O.P'nin de tesadüfen orada olduğunu belirtti.

O esnada siteyle ilgili sorunları konuşmak istediğini ifade eden Ç.B, "Ben de asansöre bineceğim için konuşurken asansörün kapısını kapanmaması için tuttum. Kesinlikle müştekiyi hürriyetten yoksun kılma kastıyla hareket etmedim." dedi.

Sanık avukatı Mehmet Akif Yıldız, yaptığı açıklamada, müvekkilinin olay günü babasıyla apartmana girdiğinde yöneticiyle karşılaştığını ve kendilerinin de aynı katta oturmaları sebebiyle asansöre hamle yaptıklarını söyledi.

O sırada husumetten dolayı tekrar bir tartışma başladığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Tartışma esnasında birbirlerine hakarette bulunuyorlar. Müşteki yukarı çıkmak için tekrar asansör düğmesine basıyor. O esnada müvekkilim sensöre elini koyarak asansörü durduruyor. Ondan sonraki süreçte hakaret iddialarından dolayı karşılıklı şikayetler oluyor. Müştekinin, 'Asansörden çıkmama engel oldu' diye bir beyanı geçiyor. Bunun üzerine hazırlanan iddianame kabul edildi. Müvekkilimin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor."

Yıldız, zaman zaman kişilerin son anda yetiştikleri asansörlerin yukarı doğru hareket etmemesi için elini sensörlere tuttuğunu belirterek, müvekkilinin yaptığının da bundan farklı bir durum olmadığını savundu.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşusunun asansörden çıkmasını engellediği öne sürülen sanığa 5 yıl hapis istemi - Son Dakika

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