Komşusunun bıçakladığı çiftçi öldü - Son Dakika
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Komşusunun bıçakladığı çiftçi öldü

25.07.2022 12:50
Komşusunun bıçakladığı çiftçi öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, komşusu Metin K. (38), tarafından bıçaklanan çiftçi Yaşar Güler (57) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, komşusu Metin K. (38), tarafından bıçaklanan çiftçi Yaşar Güler (57) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Metin K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, komşusunu kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Çine'nin kırsal Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası çiftçi Yaşar Güler, evinin bahçesindeki tuvaletten çıktığı sırada komşusu Metin K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Güler, göğsüne aldığı dört bıçak darbesiyle yere yığılırken, Metin K. kaçtı. Ağır yaralanan Güler, gürültülere koşan yakınlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen  Metin K.'yi suç aleti bıçakla evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Metin K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde komşusu Güler'i kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Metin K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Çine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşusunun bıçakladığı çiftçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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