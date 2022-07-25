Komşusunun bıçakladığı çiftçi öldü

Olay, saat 07.00 sıralarında Çine'nin kırsal Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası çiftçi Yaşar Güler, evinin bahçesindeki tuvaletten çıktığı sırada komşusu Metin K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Güler, göğsüne aldığı dört bıçak darbesiyle yere yığılırken, Metin K. kaçtı. Ağır yaralanan Güler, gürültülere koşan yakınlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, komşusu Metin K. (38), tarafından bıçaklanan çiftçi Yaşar Güler (57) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Metin K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, komşusunu kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Çine, Güncel, Son Dakika

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