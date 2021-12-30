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Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı - Son Dakika

Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı

30.12.2021 21:54

İzmir'de 5 ay boyunca daire kapısının önüne atılan çöplerden rahatsız olan ev sahibi, taktırdığı güvenlik kamerasında gördüklerine bir süre inanamadı. Görüntülerde aynı binada yaşayan bir komşusunun daire kapısına çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisinde bir çeşit sıvıyı döktüğü tespit edildi.

Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak'ta bulunan bir binada yaşayan ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

KOMŞUSUNUN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı! Şişe içerisinde bir de sıvı döktü

İDRARINI YAPIP, ŞİŞE İÇERİSİNDEKİ SIVIYI DÖKTÜ

Görüntülerde komşusu Süleyman A.'nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVKEDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.

Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı
Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı
Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı
Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı
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Kasımpaşa, Menemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı - Son Dakika
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