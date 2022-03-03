Komşusunun dairesi yandı, yan binadan kova ile su atarak söndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Komşusunun dairesi yandı, yan binadan kova ile su atarak söndürmeye çalıştı

03.03.2022 12:21
Komşusunun dairesi yandı, yan binadan kova ile su atarak söndürmeye çalıştı

Arnavutköy'de bir apartmanın üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de bir apartmanın üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın yanına da oturan bir kişi alevleri kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı.

Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Yavuzay Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatı katı dairesinde nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeni ile sokak dumanlar altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

Kova ile su dökerek söndürmeye çalıştı

Yan binasından dumanların yükseldiğini fark eden bir kadın, kendi bulunduğu evin çatısından kova ile su dökerek yangını söndürmeye çalıştı o anlar böyle görüntülendi. - İSTANBUL

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İtfaiye, Yangın, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun dairesi yandı, yan binadan kova ile su atarak söndürmeye çalıştı - Son Dakika


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