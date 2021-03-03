Komşusunun dükkanına bıçakla saldıran yabancı uyruklu sanığa 3 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Kayseri'de komşusunun dükkanına gasp etmek amacıyla bıçakla saldıran yabancı uyruklu sanığa 3 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık M.A.B. hazır bulundu. Öte yandan sanık avukatı ve müştekiler de duruşmaya katıldı. Sanık M.A.B savunmasında, " Ben önceden atölyede çalışıyordum. Parmaklarım kesildi. Patronum bana bütün masraflarımı karşılayacaklarını söyledi. Ben para istemeye gittim. O sırada A.A. isimli şahıs bana çok sabırsızsın diye laf attı. Benim kız kardeşim hakkında kötü şeyler söyledi. Sonra eşi geldi ikisi de bana buradan git senin alacağın yok dediler. Ben herhangi bir suç işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Müştekiler, A.A. ve A.K., sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık, M.A.B. hakkında 'silahla yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ