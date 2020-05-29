Komşusunun evinden ziynet eşyası ve para çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çeşitli suçlardan 5 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 15 bin lira değerindeki altınlar ile çalınan parayı ele geçirdi. Çalıntı ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Ekipler, çalışma sonucu şüphelinin, aynı mahallede oturan Doğan D. (25) olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi'ndeki evden ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Konya 'da komşusunun evinden 15 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla parasını çalan zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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