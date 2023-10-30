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Evlerini emanet ettikleri komşuları, 800 bin TL'lik altın ve eşyalarını çaldı - Son Dakika

Evlerini emanet ettikleri komşuları, 800 bin TL'lik altın ve eşyalarını çaldı

Son Güncelleme: 30.10.2023 17:11

Ankara'da, komşusunun evlerine göz kulak olması için anahtar verdiği H.Y. isimli kadın, 3 ayda 800 bin TL değerinde altın ve ev eşyası çaldı.

Ankara'da bir çiftin evine sürekli hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri incelemeler sonucunda, çiftin komşularından biri olan H.Y.'nin evlerine girip altın ve ev eşyalarını çaldığını tespit etti. H.Y. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 AYDA 800 BİN LİRALIK EŞYALARI ÇALINDI

Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı. Süreçte çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı.

Evlerini emanet ettikleri komşu, 800 bin TL'lik altın ve eşyalarını çaldı

HIRSIZ GÜVENİP ANAHTAR VERDİKLERİ KOMŞULARI ÇIKTI

Eve taktırılan güvenlik kamerası incelendi. Hırsızlığı evde olmadıkları sırada göz kulak olması için anahtar verdikleri komşuları H.Y.'nin yaptığı ortaya çıktı. 28 Ekim'de, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polise yapılan ihbar üzerine H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y. dava kapsamında mahkemeye çıkacak.

Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlerini emanet ettikleri komşuları, 800 bin TL'lik altın ve eşyalarını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlerini emanet ettikleri komşuları, 800 bin TL'lik altın ve eşyalarını çaldı - Son Dakika
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