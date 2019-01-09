Son Dakika Haberleri: Komşusunun Hayvanlarını Çaldı, Kıskıvrak Yakalandı

Komşusunun Hayvanlarını Çaldı, Kıskıvrak Yakalandı

1 saat önce

İzmir Kemalpaşa ilçesinde bir zanlı, komşusunun 7 küçükbaş hayvanını çalması sonucu gözaltına alındı.

Komşusunun Hayvanlarını Çaldı, Kıskıvrak Yakalandı, System.String[]
İzmir Kemalpaşa ilçesinde bir zanlı, komşusunun 7 küçükbaş hayvanını çalması sonucu gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir evin yanında tel örgüyle çevrili kilitsiz ahırda bulunan 7 küçükbaş hayvanın çalındığının mağdur V.G. tarafından bildirilmesi üzerine Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan araştırmalar ve görgü tanıklarının beyanları sonucu hayvanların aynı mahallede ikamet eden T.K. isimli şahsın hayvanları çaldığı tespit edildi. T.K.'nin evinde yapılan aramalarda küçükbaş hayvanlar merdiven altı diye tabir edilen bölümde bulundu. Şüpheli, sorgulamada küçükbaş hayvanları çaldığını itiraf etti. Hayvanlar, V.G.'ye teslim edilirken, gözaltına alınan T.K.'nin adli işlemleri devam ediyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

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