Komşusunun kapısını piknik tüpüyle böyle kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Komşusunun kapısını piknik tüpüyle böyle kırdı

12.10.2022 10:02

Komşusunun kapısını piknik tüpüyle böyle kırdı Duruma isyan eden kadın sokakta tacizciler oturuyor diye bağırdıİSTANBUL Esenyurt'ta tek başına yaşanan bir kadının evini, komşusu bastı.

Komşusunun kapısını piknik tüpüyle böyle kırdı

Duruma isyan eden kadın sokakta tacizciler oturuyor diye bağırdı

İSTANBUL Esenyurt'ta tek başına yaşanan bir kadının evini, komşusu bastı. Gözü dönmüş adam piknik tüpü ile kapıyı kırarken, korkudan kendini dışarı atan kadın "Mahallede tacizciler oturuyor" diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonunu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre tek başına yaşanan bir kadının evini, tartıştığı komşusu bastı. Gözü dönmüş adam, evin kapısını piknik tüpü ile kırarken, kadın korkudan kendini sokağa attı. Yaşanan olayı mahalleliye duyurmak isteyen kadın, " Sokakta tacizciler oturuyor" diyerek bağırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ve binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
Ev sahibiyle kiracı arasında evden çıkma gerginliği! Günlerdir elektriksiz yaşıyorlar Ev sahibiyle kiracı arasında evden çıkma gerginliği! Günlerdir elektriksiz yaşıyorlar Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi Esenyurt'ta madde bağımlısı şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı Esenyurt'ta madde bağımlısı şahıs, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun kapısını piknik tüpüyle böyle kırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i anlattı: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
13:10 Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi
13:05 İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl önce talimat vermişti! Cezaevi ziyareti öncesi 1 günde boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 14:46:55. #1.12#
SON DAKİKA: Komşusunun kapısını piknik tüpüyle böyle kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement