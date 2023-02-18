Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi... İnemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi... İnemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı

18.02.2023 11:02

Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi.

Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi... İnemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı

Nurdağı ilçesinde girdiği ağır hasarlı binadan çıkamayıp vinç sahipleriyle tartıştı

"Beni devletim kurtarsın" diyen yaşlı adam gelen 2 özel vince binmeyi kabul etmeyip itfaiye aracı istedi

Para istediği iddia edilen vinç sahibi ve jandarma ekipleri ile tartışan öfkeli adam için merdivenli itfaiye kurtarma aracı getirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde eşyalarını kurtarmak için komşusunun kiraladığı vinçle girdiği ağır hasarlı apartmanın 3. katındaki evinden inemeyen Ökkeş Can ve eşi merdivenli itfaiye aracı ile kurtarıldı. Vinçlerin kendisini indirmek için 2 bin TL istediğini ileri süren öfkeli Ökkeş Cen ve eşi, görevliler tarafından çağrılan 2 vinçe de binmeyi kabul etmeyip 'Beni devlet kurarsın' deyince gergin anlar yaşandı. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden ikna çabalarının ardından depremzede ve eşi belediyenin merdivenli kurtarma aracıyla evden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı'nın ilk belirlemelerine göre 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilen Nurdağı'nda vatandaşların ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma telaşı devam ediyor. Yasak olmasına rağmen vinçlerin yanaştığı ağır hasarlı binalardan kurtarabildikleri ziynet eşyaları ile beyaz eşyalarını alan ev sahipleri zaman zaman zor anlar yaşıyor.

İlçede komşusunun kiraladığı vinçle yan dairedeki evine çıkan, ancak aşağı inmek için vinç sahibinin kendisinden 2 bin TL istediğini ileri süren adamı ikna etmek kolay olmadı. Aşağıdaki vinç sahibine hakaretler yağdıran Ökkeş Can'ı duyan bölgedeki görevli korucular adamı ikna etmek için çalıştı ancak başaramadı. Ardından vinç sahibini ikna eden korucular bu defa da ev sahibinin inadıyla karşılaştı. Yoldan geçen 2'nci bir vinçi durduran ekipler Can'ın bunu da kabul etmemesi üzerine zor anlar yaşadı. Hiçbir özel vinçle inmeyeceğini söyleyen adam 'Beni devletim kurtarsın' diye inat etti.

Bunun üzerine koordinasyon merkezinden yardım istendi. Bölgeye gönderilen merdivenli kurtarma aracı ayakta zor duran binaya yanaşıp adam ve eşini binadan çıkardı. Yaklaşık 2 saat ekipleri meşgul eden Ökkeş Can'ın elinde bir avize ile aşağı inmesi dikkati çekti.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, Nurdağı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi... İnemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşusunun kiraladığı vinçle ağır hasarlı evine girdi... İnemeyince itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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