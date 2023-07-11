Komşusunun kızına cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika
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Komşusunun kızına cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı

Komşusunun kızına cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı

11.07.2023 10:52

Ankara'da A.T. hakkında komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 53 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, A.T.'nin komşusunun kızına 3 kez cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor. A.T., suçlamaları reddederek, mağdura hiçbir şekilde temas etmediğini iddia etti. A.T.'nin kızı ise babasının mağdura kötü davrandığını ve ona zarar verdiğini ifade etti. A.T.'nin toplamda 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

ANKARA'da A.T. (52) hakkında komşusunun kızı E.S.Ş.'ye (11) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 53 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre Yenimahalle ilçesinde yaşayan A.T., 2021 yılında komşusunun kızı E.S.Ş.'ye 3 kez cinsel istismarda bulundu. İlk olay A.T.'nin evinin kapısının önünde, 2 ve 3'üncü olay ise küçük kızın kendisiyle aynı yaştaki sanığın kızıyla oynamak için evine gittiği sırada meydana geldi. A.T., eylemlerinin ardından E.S.Ş.'ye, 'Bağırırsan seni öldürürüm" diyerek tehditte bulundu. E.S.Ş.'nin daha sonra durumu ailesine bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında A.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.T., nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

'BABAM, YANAĞINDAN MAKAS ALIRDI'İddianamede A.T.'nin ifadesine de yer verildi. A.T., E.S.Ş.'nin kızı ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Mağdura hiçbir şekilde temasta bulunmadım. E.S.Ş, oyun oynamak için kızımın yanına gelirdi. Erkek çocuklarla oyun oynayacakları zaman 'Annenin yanına git sana eşofman giydirsin' demişliğim bile var" dedi.Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan A.T.'nin kızı ise, babasının E.S.Ş.'ye 'çirkin su' diye hitap ettiğini ve ara ara yanağından makas aldığını belirtti.

A.T.'nin 'Cebir, tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere 39 yıla kadar, 'Cebir, tehdit kullanarak cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 14 yıla kadar olmak üzere toplam 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


Kaynak: DHA
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Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun kızına cinsel istismar suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika


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