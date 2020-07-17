Komşusunun kızına cinsel istismarla suçlanan yöneticiye 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de komşusunun kızı D.G.'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan apartman yöneticisi Orhan A. (60), 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocasinan ilçesindeki bir apartmanda yaşayan H.S., geçen yıl 7 Temmuz günü kuaföre giderken kızını bina yöneticisi olan Orhan A.'nın evine bıraktı. Ancak bir süre sonra küçük kız, rehber öğretmenine Orhan A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Bunun üzerine Orhan A., gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Orhan A. hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
Mahkeme, Orhan A.'yı, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.