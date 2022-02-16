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Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı - Son Dakika

Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı

16.02.2022 13:54
Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, köpek besleyen komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, köpek besleyen komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı. Genç kızın şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde yaşanan olayda annesi ile birlikte bölgedeki köpek ve kedileri düzenli olarak besleyen Tuğba Gökyiğit, komşusu B.D.'nin saldırısına uğradı. B.D., Tuğba Gökyiğit'in beslediği sokak köpeğinin çocuğuna saldırdığını iddia ederek eline aldığı bir ağacın dal parçası ile köpeğe ve Gökyiğit'e vurdu.

Olay sonrası Tuğba Gökyiğit hastaneden darp raporu alarak jandarmaya şikayette bulundu.

Gözaltına alınan B.D. karakola götürülürken, Gökyiğit olayla ilgili yaptığı açıklamada can güvenliğinin olmadığını ve uzaklaştırma istediklerini söyledi. Gökyiğit, bir hayvansever olarak sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde de besleme yaptığım sırada komşumuz B.D. ağaç dalıyla köpeğime ve bana saldırdı. Olayda hiçbir şekilde saldırgan bir köpek ve çocuk yok. Ben bunların hepsini kayıt altına aldım. Benim ve hayvanlarımın can güvenliği yok, uzaklaştırma istiyorum" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan B.D.'nin eşi Özlem D. ise köpeğin akşam oğluna saldırdığını iddia ederek "Eşim eline ağaç dalı alarak koşarak geldi. Bizi kurtarmak için geldi tabi ki çocuğumu ve beni koruyacaktı. Bizi savunmak için geldi, yaptığında kötü bir davranış yok" dedi. - HATAY

Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı
Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı
Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı
Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı

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İskenderun, Hatay, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı - Son Dakika


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